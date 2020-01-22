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محافظات

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:00 ص
سانت كاترين
سانت كاترين
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ايمن محمد
يعيش سكان سانت كاترين أجواء طقس بارد حيث وصلت درجة حرارة الجو لـ٣ درجة نهارا وتنخفض لما دون الصفر ليلا وتصل في بعض الأحيان لـ ٨ تحت الصفر وكأنك تعيش داخل فريزر ثلاجة حيث يتجمد كل شئ وتتوقف الحياة وتتجمد المياه داخل المواسير .

يقول رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن درجة الحرارة اليوم ٣ نهارا ومن المتوقع أن تنخفض لما دون الصفر مشيرا  إن الحياة في الشتاء بسانت كاترين جميلة وتزيد الدفء بين أفراد الاسرة الواحدة حيث يقضون وقتا أطول مع بعضهم البعض بجوار موقد النار .

وأضاف مختار حسين من سكان سانت كاترين  إن جميع البيوت في سانت كاترين موجود بها السخانات  الحجرية  القرية لتدفئة البيوت وعندما نقوم بالخروج نشرب كثير من المياه حتي لا نتعرض للإصابة بأمراض البرد .

وأشار الشيخ  حميد ابو غلبة إن البدو يطلقون علي ذلك الوقت موسم الرصوصة، لبرودة الطقس الذي يصل لدرجة تساقط الثلوج  حبات متكورة.

وقال إن في ذلك الموسم يكثر السكان من تناول الأطعمة التي تمنح الطاقة والدفء مثل شوربة العدس والفول السوداني و مشروب الزنجبيل  والاعشاب وفاكهة سانت كاترين من اللوز والمشمش المجفف .
لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا
لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا
لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا
لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا
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