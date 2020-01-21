مدير ماستركارد: مصر تشهد طفرة في ملف التحول الرقمي

قال مجدي حسن، مدير عام مجموعة "ماستركارد" في مصر وباكستان، إن السوق المصرية يشهد طفرة في تحقيق التحول الرقمي ونشر المدفوعات الإلكترونية، مؤكدا أن المجموعة تدعم ذلك التحول من خلال تقديم الخبرات وحلول الدفع التكنولوجية لتمكين البنوك من تقديم باقة متنوعة من منتجاتها الحديثة.

أوضح " حسن" في تصريحات له، علي هامش تسليم بنك القاهرة جائزة البنك الأسرع نموا في مجال البطاقات الإئتمانية لعام2019؛ أن تلك المنتجات تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع المصري وتمكينهم من إتمام معاملاتهم المالية بصورة سهلة وسريعة وآمنة، مما أدي لزيادة ثقتهم في هذه المنتجات واعتمادهم عليها للقيام بمختلف معاملاتهم المالية.

وأشاد "حسن" بأداء بنك القاهرة كأسرع البنوك نموا في السوق المصري من حيث إصدار البطاقات الإئتمانية المميزة وتحقيق أعلى معدل نمو في عدد وقيمة معاملات الشراء التي تمت بهذه البطاقات في عام ٢٠١٩، من خلال تبني البنك حلول الدفع الرقمية من بطاقات الدفع المميزة والمحافظ الإلكترونية ونقاط البيع التي تعمل بتكنولوجيا “QR code” .

وقال إن "ماستركارد" مستمرة في تقديم المزيد من الحلول المبتكرة لتسهيل المعاملات المالية تماشيا مع التقدم التكنولوجي في هذا المجال.