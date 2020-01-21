آخر التطورات الصحية للفنان خالد النبوي.. مدير قصر العيني يجيب.. فيديو

كشف الدكتور فؤاد زامل مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي .





وقال فؤاد زامل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، إن الفنان خالد النبوي وصل إلى طوارئ المستشفى وكان مصابا بأزمة قلبية.





وتابع: "تم إدخال خالد النبوي المستشفى إلى غرفة القسطرة القلبية وتم تركيب دعامة لها، وهو بحالة جيدة الآن، ويتم وضعه تحت الملاحظة في العناية المركزة ثم ينقل إلى غرفة طبيعية".

وقالت مصادر لـ"صدى البلد" من داخل المستشفى، إن الحالة الصحية لـ خالد النبوى مستقرة تماما، ومن المنتظر أن يعود إلى منزله خلال الساعات المقبلة، بعد أن يطمئن الأطباء على انتظام جميع وظائف الجسم.





وأجرى النجم خالد النبوى عملية قسطرة بالقلب، طبقا لما صرح به عدد من المقربين منه، وهو ما أكدته الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى أيضا.





ويعرض لـ خالد النبوى فيلم "يوم وليلة" فى دور العرض، ويشارك في بطولته وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.