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أخبار العالم

بسبب كورونا.. كوريا الشمالية تغلق أبوابها في وجه السياح

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:29 ص
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن كوريا الشمالية تعتزم إغلاق حدودها أمام السياح، كإجراء وقائي لمنع وصول الفيروس كورونا من الصين.

وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية، أمس، الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد المنتشر في مدينة ووهان الصينية.

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وقالت السلطات الأمريكية - وفق صحيفة "واشنطن بوست" - إن رجلا في الثلاثينات من العمر عاد من وسط الصين إلى أمريكا حيث يقيم، وتم الاشتباه في إصابته بالفيروس.

ووفقا لإدارة "السيطرة على الأمراض والوقاية"، فإنه خلال وجود الشخص في الصين سافر إلى منطقة ووهان التي ينتشر بها المرض، حيث يعتقد أنه أصيب به، وجرى الحصول على عينة من الشخص عقب عودته من الصين منذ نحو أسبوع، وبعد صدور نتيجة التحاليل فقد تم وضعه في مستشفى إيفريت في واشنطن.

ويأتي ذلك في ظل تعزيز الدول من إجراءاتها؛ لمنع انتشار الفيروس الجديد الذي أدى إلى وفاة 6 أشخاص وتجاوز عدد الحالات المصابة 300 حالة داخل الصين.
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