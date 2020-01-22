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جامعة الدول: نتصدى لقرارات أمريكا وانتهاكات إسرائيل في القدس..فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:38 ص
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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فرح علاء الخولي

قال السفير قيس العزاوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن دبي استضافت 3 اجتماعات في تلك الفترة، واحدًا كان يتعلق بالإعلام الالكتروني، واجتماع يتعلق باللجنة الدائمة للإعلام العربي، والاجتماع الاخير خاص بالمكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب.

وتابع السفير قيس العزاوي، من خلال حوار خاص على فضائية "اكسترا نيوز"، ان اول اجتماع ناقش فيه الاعلام الالكتروني واهميته وفوائده ولكن كان هناك تحذيرات على قدر كبير من الأهمية، لام دبي واحدة من الدول التي أصبحت تتعامل الكترونيًا في كل شئ حتى حكومتها وتشهد تقدم تكنولوجي عملاق وتتبع أساليب حديثة ومعاصرة في كل شي، واسفر عنه مجموعة من القرارات المهمة.

وذكر السفير قيس العزاوي، أن الامانة العامة لجامعة الدول العربية كان لها دور كبير للتحضير إلى هذه الاجتماعات الثلاث، والعمل على صياغة كل الموضوعات واقرارها بشكل سلس ومرن ومتوافق مع استراتيجيات العمل العربي المشترك.

وأوضح أن تم العمل على القضايا الاساسية للاعلام العربي، وهي كما حددتها اوراق الاجتماعات، هي القضية الفلسطينية والتصدي لقرارات وانتهاكات الحكومة الإسرائيلية فيما يخص غلق العديد من المكاتب الإعلامية والاذاعية والتصدي للقرار الامريكي باعترافه ان القدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي وانه قرار مناف تمامًا لكل القرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن القضية الثانية التي تهتم بها الجامعة والدول العربية هي التصدي للإرهاب بكونه حالة تساهم في تدمير المنطقة العربية ونشر ثقافة التطرف وهو ينبغي علينا كإعلاميين لمواجهته ثقافيًا واعلاميًا، والقضية الثالثة هي تشويه صورة الإسلام في الإعلام الغربي والتي خلقت حالة من الخوف تجاه الاسلام وانتشار ما يسمى بـ"الإسلاموفوبيا".

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