مصدر للدخل القومي.. إقامة الملتقى العربي للسياحة الصحية في مصر فبراير المقبل

تشهد مصر خلال شهر فبراير المقبل إقامة الملتقى العربي للسياحة الصحية والتجميلية لتمتد لمختلف محافظات مصر.





وقال الدكتور ابراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل والجلد والليزر بجامعة عين شمس، ورئيس الدورة الأولى للملتقى العربى للسياحة الصحية والتجميلية من القطاع الطبى، إن مصر تتمتع بشهرة كبيرة لأطبائها المهرة، والكثيرين من المرضى فى الدول العربية يفضلون العلاج والمتابعة مع الطبيب المصري وهذا من أجل اللغة ومهارة الطبيب المصري، ونحن لدينا فى مصر صناعة الطبيب، لأنه يتعلم ويدرس ويحصل على الدراسات والتخصص، ومنهم من يسافر للخارج لمزاولة المهنة .





وأشار الدكتور إبراهيم كامل، إلى أن الأماكن السياحية فى مصر والتكاليف الطبية والصحية التى تقدم فى مصر أقل بكثير من دول أخرى، ونريد فى الفترة القادمة التركيز على السائح الذي يأتي من أجل العلاج فى مصر، وذلك بالتعاون مع العاملين والمهتمين بالسياحة، وأكد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة، تمكننا خلال ثلاث سنوات أن تكون مصر بما لديها من أماكن سياحية واستشفائية، موقع سياحى عالمى وأيضا نصل بالسياحة الصحية إلى أن تكون مصدرا من مصادر زيادة الدخل القومى لمصر .





يذكر أن الدورة الأولى للملتقى العربى للسياحة الصحية والتجميلية، تقام تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، فى أواخر شهر فبراير المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .