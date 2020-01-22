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فن

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد أزمة صحية تعرض لها "فيديو"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:14 م
صبري فواز
صبري فواز
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شيري نبيل
طمأن النجم صبري فواز جمهوره بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا : حيث نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ".

قال عبر الفيديو : الحمد الله أنا بخير أزمة صحية وعدت المرارة كانت السبب ".

وعلى الصعيد الفني، يشارك صبري فواز في موسم دراما رمضان 2020، بمسلسل "أسود فاتح"، إلى جانب: هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، حسام الجندي، رانيا منصور، فراس سعيد، حنان سليمان، ناصر سيف، نانسي صلاح، عمر السعيد. 

العمل من إنتاج شركة "صباح إخوان"، للمنتج صادق الصباح، وتأليف كل من شريف يسري، وإبراهيم ربيع، وحمدي النابه، وسيناريو وحوار أمين جمال، الذي أشرف على الكتابة، وإخراج كريم العدل.
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