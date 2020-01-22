صبري فواز يطمئن جمهوره بعد أزمة صحية تعرض لها "فيديو"

قال عبر الفيديو : الحمد الله أنا بخير أزمة صحية وعدت المرارة كانت السبب ".

وعلى الصعيد الفني، يشارك صبري فواز في موسم دراما رمضان 2020، بمسلسل "أسود فاتح"، إلى جانب: هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، حسام الجندي، رانيا منصور، فراس سعيد، حنان سليمان، ناصر سيف، نانسي صلاح، عمر السعيد.



