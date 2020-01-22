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أخبار البلد

"الصيادلة" تطالب رئيس مجلس الوزراء بإشراكها في مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لهيئة الدواء

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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محمد غالي
أرسل الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة المستشار محمد فكرى ولجنة ادارة النقابة التى تضم الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر خطابًا إلى الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بإشراك النقابة العامة للصيادلة في مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لهيئة الدواء المصرية لوجود بعض المواد التي تحتاج للمراجعة و التدقيق قبل إصدارها.

وأوضحت النقابة أنه توجد بعض الملاحظات على مشروع اللائحة التنفيذية للهيئة والتي تتضمن بعض النصوص المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، موضحة أنها قامت بدور هام فى مناقشة قانون هيئة الدواء المصرية تحت قبة البرلمان وفقا لما يضمنه الدستور المصري للنقابات المهنية من أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها. 

وأشارت النقابة إلى ان القانون رقم 151 لسنة 2019 صدر بإنشاء هيئة الدواء المصرية و جعل تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء وجعلت المادة 15 من القانون لتلك الهيئة اختصاصات وزارة الصحة و السكان و الهيئات العامة والمصالح الحكومية في كل ما يخص تسجيل و تداول و رقابة المستحضرات الطبية و المواد الخام التي تدخل في تصنيعها.

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