AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ متحدث الجيش الليبي بعد إسقاط طائرة تركية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:18 م
أحمد المسماري
أحمد المسماري
Advertisements
قسم التوك شو
عرضت قناة أكسترا نيوز بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفى للواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي.

أفادت سكاي نيوز بأن الجيش الوطني الليبي أسقط طائرة تركية في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الجيش الوطني الليبي قصف مطار معيتيقة في طرابلس، مع تواصل تدفق المرتزقة من تركيا.

وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق إن  المطار تعرض لقصف "ستة صواريخ جراد حتى الآن"، ما أسفر عن توقف حركة الملاحة بالمطار.

وأعلن الجيش الليبي إسقاط  الطائرة التركية  بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، مشيرا إلى أنها كانت تحاول الإغارة على موقع وحداته العسكرية في طرابلس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يدمر طائرة تركية مسيّرة جنوب طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في مصراتة

ليبيا ليست قطر.. الجيش الوطني يحذر من مذابح في مصراتة بسبب تركيا

الإعلام التركي يكشف تورط أنقرة في تزويد ميليشيات طرابلس بالسلاح

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لـ أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي

المسماري: تركيا أرسلت مئات المرتزقة إلى ليبيا ويتخذون المدنيين دروعا بشرية.. فيديو

ترشيحاتنا

عمرها 2.2 مليار عام.. تفاصيل مثيرة عن أقدم حفرة في العالم سر الحياة على الأرض

عقب اشتباك ماكرون.. رؤساء فرنسا لا يطيقون شرطة الاحتلال.. فيديو

مختار نوح يكشف العقل المدبر لعملية اغتيال الشهيد هشام بركات..فيديو

صوّرته عاريًا.. أم بلا قلب تعذب طفلها انتقامًا من والده فى الدقهلية.. فيديو

بعد وفاة طفل بسببها .. 5 أضرار كارثية لـ الشعيرية سريعة التحضير

الإرهابى أحمد الشرقاوي يكشف تكليفات الجوكر لعناصر الإرهابية في مصر وعلاقتهم بظاهرة انتحار الشباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها السرطان.. 3 مضاعفات كارثية لإهمال علاج جرثومة المعدة

شاهد سعر ومواصفات سيارة مجدى عبد الغنى الجديدة.. صور

بفستان مكشوف الكتف.. درة تتألق بإطلالة بسيطة