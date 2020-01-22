بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ متحدث الجيش الليبي بعد إسقاط طائرة تركية

أفادت سكاي نيوز بأن الجيش الوطني الليبي أسقط طائرة تركية في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الجيش الوطني الليبي قصف مطار معيتيقة في طرابلس، مع تواصل تدفق المرتزقة من تركيا.

وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق إن المطار تعرض لقصف "ستة صواريخ جراد حتى الآن"، ما أسفر عن توقف حركة الملاحة بالمطار.

وأعلن الجيش الليبي إسقاط الطائرة التركية بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، مشيرا إلى أنها كانت تحاول الإغارة على موقع وحداته العسكرية في طرابلس.