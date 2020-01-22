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رياضة

إيهاب جلال نمبر وان .. المقاصة يحسم خليفة ميدو فى تدريب الفريق

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:44 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلواني
وضع مسئولو نادى مصر المقاصة إيهاب جلال على قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد إقالة أحمد حسام ميدو عقب الهزيمة أمام بيراميدز أمس فى إطار لقاءات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وشهدت الساعات الماضية تواصلا بين المقاصة مع إيهاب جلال المدير الفنى للمصري لتدريب الفريق إلا أن المدرب أكد ارتباطه بعقد مع الفريق البورسعيدى.

ودخل عدد من المدربين ضمن قائمة المرشحين لتدريب المقاصة مثل الهولندى رود كرول وإيمونيكى وحسام حسن وأسامة نبيه.

وجاءت إقالة ميدو بعد تدهور نتائج الفريق بشدة خلال الموسم الكروى الجارى تحت قيادته وهو ما أدى إلى تراجع ترتيب الفريق بجدول ترتيب المسابقة وبات الفريق فى المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة من 7 هزائم وفوزين فقط والتعادل فى 5 مباريات 
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