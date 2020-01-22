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أخبار العالم

أخيرا ..بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي.. مجلس العموم يصادق على اتفاق بريكست

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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حسام رضوان
صادق مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء نهائيا على اتفاق الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، بعد 3 سنوات ونصف من استفتاء الخروج من التكتل.

وبحسب "مترو" البريطانية، باتت بريطانيا في طريقها لمغادرة الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الجاري بعد أن اجتاز اتفاق بوريس جونسون للخروج من التكتل العقبة النهائية في البرلمان.

وأضافت أنه من المقرر منح رئيس الوزراء بوريس جدونسون الموافقة الملكية على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن أقره مجلس اللوردات. مجلس العموم البريطاني، ليصبح الاتفاق قانونا نهائيا.

وما زالت صفقة جونسون في حاجة إلى التصديق عليها من قبل برلمان الاتحاد الأوروبي.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية كبيرة فقي مجلس العموم بعد فوز المحافظين العريض في انتخابات ديسمبر.
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