العناني يبحث مع وزير الثقافة السنغالي آليات التعاون بين البلدين

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع وزير الثقافة والاتصالات السنغالي عبد الله جوب، تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى جميع مجالات العمل الأثري والسياحي.





جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحسب بيان صادر، اليوم الخميس، عن وزارة السياحة والآثار.





وجرى خلال اللقاء بحث إمكانية تقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات والاستفادة بتجربة مصر في مجال حفظ الآثار وتطوير المواقع والمتاحف الأثرية وتقديم الخدمات السياحية بها، بالإضافة إلى تدريب شباب العاملين في هذا المجال.