«التنمية الصناعية» تمنح محاجر أسوان مهلة سنة لتوفيق أوضاعها

أعلن المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال فاعليات جلسات مؤتمر «مواد البناء..نحو صعيد مصر»، الذي تنظمه غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات بمدينة أسوان، منح مهلة سنة للمحاجر بالمحافظة التي تقوم بعملية "التحجير" في أراض خاضعة لولاية هيئة التنمية الصناعية، والتي حصلت على رخصة من المحافظة.





وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المهلة الممنوحة للمحاجر تأتى في إطار التسهيل على المستثمرين، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المحاجر، وتيسيرا من التنمية الصناعية على المستثمرين بأسوان، مشيرا إلى سعى الحكومة للتسهيل على المستثمرين خاصة في محافظات الصعيد، عبر تبسيط الإجراءات لهم.





وأشار مجدى غازى إلى أنه سيتم توقيع برتوكول تنظيمى مع محافظة أسوان، فيما يتعلق بعملية منح رخص للتحجير في أراضى تخضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة وأن المحافظة منحت تصاريح تحجير إلى 20 محجرًا، على أن يجرى التجهيز لهذا البروتوكول الفترة المقبلة.





وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تسعى بكل قوة للتسهيل في إجراءاتها على المستثمرين المحليين والأجانب، والسعى لجذب الاستثمارات لمحافظات الصعيد، في إطار خطة الدولة لتنمية المحافظات، ووفق العمل على رؤية مصر 2030 من أجل خلق وتوفير فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة.





واستطرد، أن صناعة مواد البناء أحد أهم الصناعات الرئيسية التي تسعى الحكومة لتنميتها، خاصة أنها تتداخل مع عدد من القطاعات الأخرى، وتوفر احتياجات الأسواق الداخلية إضافة إلى توجيه جزء من إنتاج مواد البناء إلى التصدير، مما يساهم في توفير العملة الصعبة والمساهمة في سد العجز في الميزان التجارى.





وأكد أن استراتيجية التنمية الصناعية تهدف إلى خلق انسيابية والتعامل مع كافة المشكلات وحلها، سواء المستثمرين داخل المناطق الصناعية أو خارجها، مع التركيز على تبسيط كافة الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمي.