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ثقافة

توافد المواطنين على حفل توقيع أحمد يونس في الساعات الأولى من افتتاح معرض الكتاب

الخميس 23/يناير/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
توافد عدد من المواطنين منذ الصباح الباكر، اليوم الخميس، على جناح مكتبة السما، المقام فيها حفل توقيع كتاب أحمد يونس، نادر فودة، واصطف الجمهور في طابور واحد استعدادا للحفل في تمام الساعة ١١ صباحًا.

وقام عدد من الشباب المتطوعين بتنظيم طابور حفل التوقيع لمنع حدوث تكدس أو أزمات خلال حفل التوقيع، وحرص الجمهور على التواجد قبل انطلاق موعد الحفل بوقت كافي لحجز أماكنهم.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة. 

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي». 

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها  3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
توافد المواطنين على حفل توقيع أحمد يونس في الساعات الأولى من افتتاح معرض الكتاب
توافد المواطنين على حفل توقيع أحمد يونس في الساعات الأولى من افتتاح معرض الكتاب
توافد المواطنين على حفل توقيع أحمد يونس في الساعات الأولى من افتتاح معرض الكتاب
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