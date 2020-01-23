قادة العالم اختاروا المكان الخطأ.. غزة تستقبل مؤتمر الهولوكوست بمظاهرات ضد الاحتلال

تظاهر مئات الفلسطينيين في قطاع غزة أمام مقر الأمم المتحدة، اليوم، الخميس، احتجاجا على زيارة 40 زعيما دوليا للقدس المحتلة، للمشاركة فيما يعرف بإحياء ذكرى "الهولوكوست".

ورفع الفلسطينيون شعارات تؤكد أن المحرقة الحقيقية هي المجازر المتوالية بحقهم عبر 72 عاما من احتلال للأرض ومصادرة للحقوق.

وقال محمود خلف، القيادي في الجبهة الديمقراطية، إن إقامة الاحتفال على أرض القدس هو المكان الخطأ وتضليل للعالم والأجيال القادمة ومحاولة لدعم بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية.

وأضاف خلال تلاوته رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة: "معسكر الإبادة ليس هنا، ولم تشهد القدس حربا ضد السامية بل كانت القدس مهد المسيح ومسرى النبي محمد صلي الله عليه وسلم والاحتلال هو من يرتكب حروبا مدمرة ضد الشعب الفلسطيني".

من جانبه، قال خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن القدس المحتلة هي عاصمة الشعب الفلسطيني، وليست "مدينة أوشفيتس البولندية"، مبينا أن قادة العالم المتحضر يزيفون التاريخ ويكرسون تهويد القدس ويقدمون يد العون لإسرائيل للهرب من محاولات العدالة الدولية المزعومة لمحاكمة قادة الاحتلال تحت عنوان "منتدى المحرقة".