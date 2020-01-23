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تعليم

وفاة مدرس أثناء مراقبة امتحانات الثانوى الصناعى بشبرا الخيمة

الخميس 23/يناير/2020 - 02:03 م
وفاة مدرس
وفاة مدرس
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إبراهيم الهوارى
توفى مدرس أثناء قيامه بالمراقبة داخل لجنة امتحان لطلاب الثانوي الصناعي بمدرسة إسكو للتعليم الفنى المزدوج بشبرا الخيمة، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بلاغا من مسئول اللجنة الامتحانية إسكو للتعليم الفني المزدوج بشبرا الخيمة بوفاة مدرس إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء قيامه بالمراقبة الامتحانية داخل إحدى اللجان بالمدرسة.

وقال عجلان إنه تواصل مع أجهزة الأمن والإسعاف والتي قامت بنقل المدرس إلى المستشفى، وعقب انتهاء الإجراءات الأمنية تم نقل الجثمان للصلاة عليه في بهتيم على أن يتم نقله إلى البساتين بالقاهرة حيث مسقط رأسه لدفنه.

ونعى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وفاة المدرس معربا عن حزنه الشديد لتلقيه خبر الوفاة، مشيرا إلى أنه تم تكليف سعيد ندا، مدير إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، بالتواصل مع أهل المدرس وتلبية احتياجاتهم والإشراف على جميع تصاريح وإجراءات الدفن، مشيرا إلى أن المعلمين يضربون أروع الأمثلة في الولاء والانتماء وحب العمل.

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