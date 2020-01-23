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رياضة

موقف زيدان من تدريب منتخب فرنسا في حال رحيل ديشامب

الخميس 23/يناير/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ارتبط اسم زين الدين زيدان على مدار الأعوام الماضية بإمكانية قيادة منتخب فرنسا بدلًا من ديشامب، وسيتواجد في ريال مدريد يؤجل تلك المهمة في الوقت الحالي.

وتحدث لوجريه رئيس الاتحاد الفرنسي عن المدرب المتوقع في تصريحات لشبكة "Canal+" الفرنسية، وقال: "زيدان سيكون هو المدرب المقبل لمنتخب فرنسا بعد ديشامب ولكن إذا كان متاحًا في ذلك الوقت".

وتابع: "حتى الآن، لا توجد لدينا النية في تغيير ديشامب فهو سيقود المنتخب في اليورو المقبل، وأيضًا في مونديال قطر عام 2022 ولكن لا أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك".

وكان الاتحاد الفرنسي جدد تعاقده مع ديديه ديشامب حتى بطولة كأس العالم 2022، حتى مونديال قطر للدفاع عن اللقب.
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