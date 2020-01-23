محمد ناصر: اللعب للأهلي شرف.. وأشكر إدارة سيراميكا كليوباترا

‎أكد المدافع محمد ناصر المنتقل حديثا الى نادي الأهلي، أنه كان يمتلك العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز، لكن فضل الانتقال إلى القلعة الحمراء، مؤكدا أن ارتداء قميص نادي القرن الإفريقي شرف لأي لاعب.





وأشار اللاعب إلى أن المفاوضات بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدأت بداية الموسم الجاري، وكان عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، طلب ضمه من إدارة ناديه، ولكن الصفقة انتهت في يناير الجاري.





ووجه ناصر الشكر إلى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة محمد أبو العينين، ومعتز البطاوي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع الكرة، بعد الموافقة على رحيله إلى النادي الأهلي، ومساعدته في الانتقال إلى القلعة الحمراء.



