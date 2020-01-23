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رياضة

محمد ناصر: اللعب للأهلي شرف.. وأشكر إدارة سيراميكا كليوباترا

الخميس 23/يناير/2020 - 09:34 م
محمد ناصر
محمد ناصر
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عبدالله هشام
‎أكد المدافع محمد ناصر المنتقل حديثا الى نادي الأهلي، أنه كان يمتلك العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز، لكن فضل الانتقال إلى القلعة الحمراء، مؤكدا أن ارتداء قميص نادي القرن الإفريقي شرف لأي لاعب. 

وأشار اللاعب إلى أن المفاوضات بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدأت بداية الموسم الجاري، وكان عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، طلب ضمه من إدارة ناديه، ولكن الصفقة انتهت في يناير الجاري.

ووجه ناصر الشكر إلى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة محمد أبو العينين، ومعتز البطاوي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع الكرة، بعد الموافقة على رحيله إلى النادي الأهلي، ومساعدته في الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وقال اللاعب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت: "أشكر إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على الطريقة الاحترافية والراقية التي تعاملت بها في المفاوضات، لقد سارت المفاوضات بكل سهولة ويسر وبدون أزمات، لقد شاهدت في هذا النادي كل حب واحترام وتقدير وتخطيط احترافي لقطاع الكرة، واتمنى تواجد النادي في الدوري الممتاز الموسم المقبل". وعاد ليقول: "لقد بدأت ممارسة كرة القدم في نادي الإسماعيلي.
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