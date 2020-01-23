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تعليم

تعليم كفر الشيخ تتسلم 20 ألف تابلت لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي

الخميس 23/يناير/2020 - 09:25 م
عملية استلام اجهزة
عملية استلام اجهزة التابلت
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ياســمين بدوي
أكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية قد تسلمت 20 ألفا و797 جهاز تابلت خاص بالصف الأول الثانوي بتكلفة 93 مليونا و 586 ألف جنيه ، لتوزيعها على طلاب اولى ثانوي.

وقالت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، تم تسليم التابلت على الفور إلى الإدارات التعليمية، ومنها إلي المدارس التي قامت بتفعيل أكثر من نسبة 50 % من الأجهزة، وجاري استكمال تفعيل باقي الاجهزة، قبل تسليمه للطلاب على الفور.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ : ستشهد المدارس خلال الايام المقبلة تسليم التابلت للطلاب .

وأشارت إلى أنه تم توفير حجرات لاستقبال أولياء أمور الطلاب تضم عددا كبيرا من المقاعد لراحة أولياء الأمور، مشددة على حسن استقبالهم وتيسير إجراءات تسليم الشريحة لأولياء الأمور.

و شددت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، على أنه لكي يتسلم طلاب اولى ثانوي التابلت الجديد ، لابد أن يقدم ولى الأمر صورة رقمه القومى، وصورة شهادة ميلاد الطالب، ويملأ ولى الأمر استمارة استلام الشريحة بمعاونة موظفين متخصصين من الشركة المشرفة على تسليم الشريحة.

وكلف اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ، بالتأكد من توزيع التابلت وتفعيله بالشكل السليم علي جميع مدارس المحافظة، مشيرًا أن كل جهاز يحتوي على ‏serial number لسهولة تتبعه في حال فقدانه أو سرقته، علمًا بأن التابلت عالي الجودة، كما أن به إمكانية تركيب شريحة اتصال ‏SIM وذلك للأغراض التعليمية فقط.
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