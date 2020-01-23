تعليم كفر الشيخ تتسلم 20 ألف تابلت لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي

أكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية قد تسلمت 20 ألفا و797 جهاز تابلت خاص بالصف الأول الثانوي بتكلفة 93 مليونا و 586 ألف جنيه ، لتوزيعها على طلاب اولى ثانوي.





وقالت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، تم تسليم التابلت على الفور إلى الإدارات التعليمية، ومنها إلي المدارس التي قامت بتفعيل أكثر من نسبة 50 % من الأجهزة، وجاري استكمال تفعيل باقي الاجهزة، قبل تسليمه للطلاب على الفور.





وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ : ستشهد المدارس خلال الايام المقبلة تسليم التابلت للطلاب .





وأشارت إلى أنه تم توفير حجرات لاستقبال أولياء أمور الطلاب تضم عددا كبيرا من المقاعد لراحة أولياء الأمور، مشددة على حسن استقبالهم وتيسير إجراءات تسليم الشريحة لأولياء الأمور.





و شددت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، على أنه لكي يتسلم طلاب اولى ثانوي التابلت الجديد ، لابد أن يقدم ولى الأمر صورة رقمه القومى، وصورة شهادة ميلاد الطالب، ويملأ ولى الأمر استمارة استلام الشريحة بمعاونة موظفين متخصصين من الشركة المشرفة على تسليم الشريحة.



