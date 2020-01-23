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رياضة

بعد رحيل ميدو .. آخر تطورات المدير الفني الجديد لـ مصر المقاصة

الخميس 23/يناير/2020 - 11:36 م
ميدو مدرب المقاصة
ميدو مدرب المقاصة السابق
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عمرو الحلواني
يكثف مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام جهوده للتعاقد مع مدير فني جديد ليقود فريق الكرة في المرحلة المقبلة، بعد رحيل أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق.

وأكد اللواء محمد عبد السلام أن مجلس إدارة النادي يقوم حاليا بدراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب ومصريين، وقد يتم عقد جلسة مع بعض المدربين للتعرف علي فكرهم بما يتناسب مع فريق المقاصة ، موضحا أن إدارة النادي لن تتعجل في اختيار المدير الفني الجديد.
  
وأضاف اللواء محمد عبد السلام أن مجلس إدارة المقاصة يشترط عقد جلسة مع أي مدرب أجنبي مرشح لقيادة الفريق، للتعرف عن قرب على خطة عمله المقترحة مع الفريق.

وأشار عبد السلام إلى أن جمال عمر المدير الفني المؤقت للمقاصة مستمر في قيادة الفريق خلال المباريات الثلاث المتبقية في الدور الأول للدوري، ويعاونه في مهمته المدرب أحمد حسام.

وفي سياق متصل خاض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مساء اليوم مرانه الأول تحت قيادة جمال عمر المدير الفني المؤقت للفريق، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وحرص جمال عمر على توجيه كلمة للاعبين في بداية المران، حثهم خلالها على طي صفحة الفترة الماضية، وبذل أقصى جهد لديهم لاستعادة الانتصارات.

وشهد المران مجموعة من التدريبات البدنية، تلاها جمل فنية متنوعة بالكرة ، شهدت حماسا وروحا عالية من كافة اللاعبين.

يذكر أن المقاصة يستعد لمواجهة طلائع الجيش في تمام الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري.
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