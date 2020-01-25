اقتصادية البرلمان تبحث قانون لتنظيم وضع الدولار بالبنوك

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الإقتصادية من المقرر أن تستكمل خلال اجتماعاتها المقبلة أيام الأحد والأثنين والثلاثاء مناقشة قانون البنك المركزى المصرى ، والذى يحتوى على أكثر من 200 مادة.





وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية قانون البنك المركزى تتمثل فى أنه يعتبر بمثابة تحديث للقانون الحالى والذى صدر قبل 20 عاما، كما أنه ينظم علاقة البنك المركزى بالبنوك وتنظيمه لعملية تعيين مجالس إدارات البنوك.



