AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اقتصادية البرلمان تبحث قانون لتنظيم وضع الدولار بالبنوك

السبت 25/يناير/2020 - 07:01 ص
الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الإقتصادية من المقرر أن تستكمل خلال اجتماعاتها المقبلة أيام الأحد والأثنين والثلاثاء مناقشة قانون البنك المركزى المصرى ، والذى يحتوى على أكثر من 200 مادة.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية قانون البنك المركزى تتمثل فى أنه يعتبر بمثابة تحديث للقانون الحالى والذى صدر قبل 20 عاما، كما أنه ينظم علاقة البنك المركزى بالبنوك وتنظيمه لعملية تعيين مجالس إدارات البنوك.

كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قانون البنك المركزى يساهم فى إحكام الرقابة المالية على البنوك وينظر فى وضع الدولار بالبنوك، بالإضافة إلى متابعة تطبيق مبادئ الحوكمة فى تداول الدولار والنقد الأجنبى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتصادية البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى الأسبوع المقبل

اقتصادية البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي اليوم

اقتصادية البرلمان تناقش مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي

البنك المركزي: إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب

برلمانى: قانون البنوك الجديد يمنع الاحتكار والفساد الإداري والمالي

برلماني يطالب بحوار مجتمعي قبل إقرار قانون البنوك الجديد

ترشيحاتنا

كوب ماء قبل النوم... يحمي من الإصابة بجلطات المخ والقلب

صورة تفضح أمير قطر السابق.. شاهد ظهور زجاجة ويسكي إلى جانبه

بعد أول جلسة محاكمة.. نانسي عجرم تتجاهل الهجوم على زوجها فادي الهاشم

عايدة رياض: تزوجت محرم فؤاد بالصدفة لأغيظ حبيبي الاول.. فيديو

بسعر 4740 جنيها.. اشتر هاتف جوجل Pixel 3a

مرتضى منصور يكشف سبب فسخ التعاقد مع تذكرتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية