بسبب التظاهرات.. السفارة الأمريكية في بغداد تطالب رعاياها بهذا الأمر

دعت واشنطن، اليوم الجمعة، مواطنيها إلى عدم الاقتراب من السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدة أن قنصليتها العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات وإنجاز الخدمات.





ونشرت السفارة الأمريكية في بغداد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى مواطنيها المقيمين في العراق، قائلة إن وسط بغداد يشهد اليوم الجمعة، تظاهرات ووجودًا أمنيًا كثيفًا ومن المحتمل أن يتم إغلاق الطرق، لافتة إلى أن "العمليات القنصلية العامة في بغداد لا تزال معلقة".





ودعت السفارة عبر رسالتها، "المواطنين الأمريكيين إلى عدم الاقتراب من السفارة في بغداد"، مؤكدة أن "القنصلية الأمريكية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد الخدمات، بما في ذلك إصدار جواز السفر".





كما نشرت السفارة في رسالتها أرقام هواتف "مجانية"، دعت رعاياها للاتصال عبرها.





وانطلقت، صباح الجمعة، تظاهرة كبيرة في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد لرفض الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.