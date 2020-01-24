أول القصيدة تهديد.. هاري وميجان مطلوبان للعدالة

على ما يبدو أن العراقيل بدأت في الظهور أمام مستقبل هاري وميجان خارج القصر الملكي، فمع خطواتهم الأولى لبدء الأمير مشروعه الخاص، تم حظر محاولتهما لتسويق علامته التجارية Sussex Royal بعد شكوى من رجل في أستراليا.





كان الزوجان يحرصان على استخدام اسم الدوق والدوقة لإطلاق مؤسساتها وكسب المال من سلع ذات علامة تجارية باسم دوق ودوقة ساسكس، والذي كان من المقرر أن يتم إنتاج "سويت شيرت" وبطاقات بريدية، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وكان الدوق والدوقة أطلقا موقعا إلكترونيا لبيع هذه المنتجات، ولم تقرر ميجان بعد ما إذا كان لا يزال بإمكانهم استخدام الجزء "الملكي" من اسمهما، والذي يقدر بالمليارات، ولكنهما الآن يواجهان معركة قانونية بعد أن شن طبيب أسترالي معارضة قانونية للعلامة التجارية.





فقد تُظهر وثائق مكتب الملكية الفكرية الحكومي أن إشعار معارض رسميًا قد تم تسجيله ضدهم، تم إرسال الإشعار يوم الثلاثاء ويعني أنه قد يتعين على هاري وميغان دفع رسوم المحامين وغيرها من التكاليف للحصول على حق استخدام الاسم في المملكة المتحدة.





بعد تسجيل العلامة التجارية ، هناك فترة من "المعارضة" ، عندما يُسمح لأي شخص يعارض استخدامها لأول مرة، ويكون له أثر في تمديد الوقت قبل استخدام العلامة التجارية، وقد تستغرق المعارضة برمتها عامًا على الأقل للتوصل إلى قرار ، وبالتالي فهي ليست إجراء تم الدخول فيه باستخفاف من خلال تعويض التكاليف المحتملة ضد الطرف الخاسر".