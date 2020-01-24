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رياضة

بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون .. كلوب ينتقد أداء محمد صلاح وفيرمينو

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:07 م
كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح
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محمد السعيد
انتقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول،أداء ثنائي الفريق محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، بسبب إهدارهم للعديد من الفرص، خلال مواجهة وولفرهامبتون، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، وواصل ابتعاده بصدارة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب مباراة وولفرهامبتون:" لقد اضاع صلاح وفيرمينو العديد من الأهداف المحققة،التي كانت ستضعنا في المقدمة من جديد عقب إدراك وولفهرهامبتون التعادل".

وأضاف كلوب:" في النهاية نجح فيرمينو ما فشل فيه قبل عدة دقائق، وسجل هدف الفوز".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 67 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 34 في المركز السابع.
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