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فن

عباس بن صالح يطرح أغنية وحدي.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:42 م
أغنية وحدي
أغنية وحدي
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آيه عاطف
طرح المطرب عباس بن صالح أغنية جديدة بعنوان "وحدي" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية : "ذكرتك وانطفى وجه السعادة وسالت الدمعة .. وعلى كثر البشر حولي أحس بشي ناقصني .. ‏تمر رياح ذكرانا .. وتطفي بدربي الشمعة ‏ورغم تقصيرك إلا إنّه عليك القلب قارصني ..  أمانه لو ملاك الهم هاته صدري يتسع أداري قلبك وكنّي".

"وحدي" كلمات مي بنت عبدالرحمن، وألحان محمد مبارك، وتوزيع ياسر ماجد، وتريات وقيادة المايسترو سعيد كمال، وبيز جيتار أحمد رجب، وجيتار مصطفى نصر.

وناي أحمد خيري، وقانون راجي، وإيقاع أحمد عبده، وتسجيل م. محمد عدس، وتسجيل غناء م. وليد عبد المعطي، وتسجيل ايقاع م. أيمن عبد الموجود، وميكساج وماستر م.عمرهاشم.
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