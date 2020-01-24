عباس بن صالح يطرح أغنية وحدي.. فيديو

طرح المطرب عباس بن صالح أغنية جديدة بعنوان "وحدي" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية : "ذكرتك وانطفى وجه السعادة وسالت الدمعة .. وعلى كثر البشر حولي أحس بشي ناقصني .. ‏تمر رياح ذكرانا .. وتطفي بدربي الشمعة ‏ورغم تقصيرك إلا إنّه عليك القلب قارصني .. أمانه لو ملاك الهم هاته صدري يتسع أداري قلبك وكنّي".





"وحدي" كلمات مي بنت عبدالرحمن، وألحان محمد مبارك، وتوزيع ياسر ماجد، وتريات وقيادة المايسترو سعيد كمال، وبيز جيتار أحمد رجب، وجيتار مصطفى نصر.



