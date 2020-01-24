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اقتصاد

الإسكان: صرف الشريحة الأولى لقرض منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:08 م
امنه عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أنه تم بدء السحب من الشريحة الأولى للقرض المُمَوِل لتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من تقديم جميع الشروط المسبقة المذكورة فى عقد التمويل الخاص بتنفيذ المشروع، حيث تم صرف 55 مليون دولار، تمثل قيمة المستخلص الأول من الشريحة الأولى من القرض.

وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الشريحة الأولى من القرض المُمَوِل لتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بقيمة حوالى 834 مليون دولار، ويتم صرف القرض على المشروع فى شكل سداد مستخلصات، للشركة المُنفذة للمشروع، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد قامت بسداد مبلغ الدفعة المقدمة، بقيمة 450 مليون دولار، وهو ما يمثل 15 % من إجمالى قيمة المشروع البالغة 3 مليارات دولار.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه سبق أن وقعت وزارة الإسكان على عقد تمويل لتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على 3 شرائح، وجارٍ تفعيل الشريحة الثانية بعد انتهاء الأجازات الخاصة بالعام الصينى الجديد، ثم بعد ذلك يتم تفعيل الشريحة الثالثة طبقًا لشروط التمويل، حيث إن الشروط المُسبقة الخاصة بالشرائح الـ3 للقرض، هى نفس الشروط، وبالتالى سيتم تفعيل باقى الشرائح تباعًا.

وقال المهندس خالد عباس: تضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

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