نموذج مصري ناجح.. إفريقية البرلمان تستضيف جراح عمود فقري عالمي

كشف النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة الإفريقية بالبرلمان، عن خطة اللجنة خلال الأسبوع المقبل، موضحا أنها ستعقد عددا من الاجتماعات مع نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فضلا عن مسئولين أفارقة لبحث تعزيز الهوية الإفريقية.





ومن هذا المنطلق، أكد رضوان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تستضيف وزير الهجرة، الإثنين المقبل، لعرض نماذج المصريين الناجحين بالخارج خاصة داخل إفريقيا، منهم طبيب أمريكي من أصل مصري متخصص في جراحات العمود الفقري يعمل في أثيوبيا نظرا لحاجتهم إلى هذا التخصص.





وتابع رئيس إفريقية البرلمان، أن الطبيب سيرافق وزيرة الهجرة خلال اجتماعها داخل اللجنة، للحديث عن تجربته الناجحة وما يستطيع تقديمه لمصر.



