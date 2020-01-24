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منوعات

شاهد.. كيف تحول أسمن صبي في العالم إلى شخص رياضي

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت صور مذهلة كيف لأسمن صبي بالعالم ان يخسر حوالي 107 كيلو من وزنه بعد 4 اعوام من اجرائه حمية قاسية.

وتوضح صور تداولها الرياضي ولاعب كمال الاجسام آدي راي عبر الإنترنت الصبي أريا بيرمانا ذي الـ14 عامًا، والذي ينحدر من إندونيسيا وهو في حالة مذهلة بعد أن خفض نصف وزنه تقريبًا.

ويبين الفيديو كيف بدا الصبي حين قابله مدربه لأول مرة في 2016 حيث كان وزنه 190 كيلو عندما كان بعمر الـ 10 سنوات.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، بدا الصبي عبر الفيديو سمينا للغاية أثناء ممارسة الرياضة التي كان يؤديها بصعوبة ، ليكشف الفيديو بعد ذلك مراحل التحول في حياة الصبي لظهر بجسم رياضي مختلف تمامًا عن جسده السابق بعد ممارسته الرياضة والريجيم القاسي لمدة 4 سنوات، ليصبح قادرا على رفع الأثقال والركض وممارسة الرياضة بشكل طبيعى.

وبعد المجهود المضني الذي بذله خلال السنوات الـ4 الماضية، وصل وزنه إلى 89 كيلو، بعد أن كان وصل بنحو 190 كيلو في انجاز لم يسبق تحقيقه أي شخص في عمره.

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