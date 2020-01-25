جماعة إرهابية محظورة.. مرتضى منصور يكشف سبب فسخ التعاقد مع تذكرتي

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اسباب فسخ التعاقد مع شركة تذكرتي عقب مواجهة الزمالك ومازيمبي.





وأكد مرتضى منصور خلال تصريحاته لقناة الزمالك أن مباراة اليوم شهدت حضور 200 شخص من الأولتراس وهي جماعة ارهابية محظورة.





واضاف:" كان من حقي ان اسال من قام بإدخال هؤلاء المحظورين الي مدرجات استاد السلام".





واكمل:" اتخذنا قرار بان تعود الامور الى ما كانت بأن تكون المباراة بدعوات وأعضاء الجمعية العمومية فقط هم من لهم حق حضور المباراة".





وشدد مرتضى منصور انه بداية من المباراة القادمة لن يدخل اي فرد سوى أعضاء الجمعية العمومية.



