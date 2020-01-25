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رياضة

جماعة إرهابية محظورة.. مرتضى منصور يكشف سبب فسخ التعاقد مع تذكرتي

السبت 25/يناير/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اسباب فسخ التعاقد مع شركة تذكرتي عقب مواجهة الزمالك ومازيمبي.

وأكد مرتضى منصور خلال تصريحاته لقناة الزمالك أن مباراة اليوم شهدت حضور 200 شخص من الأولتراس وهي جماعة ارهابية محظورة.

واضاف:" كان من حقي ان اسال من قام بإدخال هؤلاء المحظورين الي مدرجات استاد السلام".

واكمل:" اتخذنا قرار بان تعود الامور الى ما كانت بأن تكون المباراة بدعوات وأعضاء الجمعية العمومية فقط هم من لهم حق حضور المباراة".

وشدد مرتضى منصور انه بداية من المباراة القادمة لن يدخل اي فرد سوى أعضاء الجمعية العمومية.

وتعادل الزمالك مع منافسه فريق مازيمبي سلبيا بدون اهداف بالمباراة التي جمعتهم باستاد السلام في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.
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