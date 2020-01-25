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فن

بالبيتزا.. نسرين طافش توجة رسالة لأصحاب الرجيم.. شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 04:24 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهي تتناول العشاء.

وظهرت نسرين طافش وهي تتناول البيتزا داخل أحد المطاعم الكبرى وعلقت على الصورة قائلة "عندما تعشق البيتزا ليلة سعيد لكل اللي عم يعملوا دايت".

وسرعان مالقيت صورتها أثناء تناولها الطعام ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت تعليقاتهم بين "صحة وهنا" و " بالهنا والشفا" و " ملكة جمال العالم كله" و" الف صحة وهنا" و " منور" و " شو هالجمال".
يذكر أن نسرين طافش شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
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