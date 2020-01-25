السعودية: لن نتفاوض مع إيران بسبب سلوكها التخريبي.. وزلزال مدمر يخلف عشرات القتلى في تركيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

موديز: الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية بفضل الإصلاحات ومبادرات البنك المركزي

توقيع اتفاق سلام أولي بين الخرطوم والحركة الشعبية-شمال

الجبير: يجب حل الأزمات والصراعات في المنطقة بالتنسيق والحوار

العراق.. قتلى باشتباكات عنيفة في النجف

فيروس كورونا القاتل يحصد مزيدا من الضحايا في الصين





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما سلطت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الأنباء" تقرير مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني الذي أكد أن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة ومبادرات البنك المركزي التمويلية لدعم قطاعات رئيسية بالاقتصاد من شأنها تحسين بيئة الأعمال.





وتوقع التقرير تسارع نمو الائتمان بالقطاع الخاص إلى نسبة تتراوح بين 12 و15% في 2020 مدفوعا بزخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد وسط انخفاض معدل التضخم مقترنا بتراجع أسعار الفائدة ومن ثم تشجيع الشركات على المضي قدما في رفع إنفاقها الرأسمالي.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت صحيفة "الراي" بأن الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وقعتا اتفاقا أوليا، الجمعة، حول ترتيبات سياسية وأمنية، مما يمهد الطريق في نهاية المطاف لاتفاق مصالحة عبر محادثات مستمرة بين الجانبين.





وركزت "الوطن" على تصريحات وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، بأن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة من السعودية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة، وقال: "الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة فكيف لنا التفاوض مع طهران؟".





وأكد الجبير أنه يجب حل الأزمات والصراعات في المنطقة بالتنسيق والحوار.





وقالت "الجريدة" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشف أن أنقرة ترسل عسكريين إلى ليبيا، مشيرا إلى أن هؤلاء العسكريين الأتراك يقومون بدعم وتدريب القوات الموالية لحكومة فايز السراج.





وذكرت "القبس" أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات مكافحة الشغب، وعدد من المتظاهرين في حي النقيب وسط محافظة النجف العراقية، مشيرةً إلى مقتل متظاهرين اثنين في ساحة الكيلاني وسط العاصمة بغداد، حيث استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع لمواجهة المحتجين.





وقالت "الراي" إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة ثمانية آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بنيران لمتشددين في مدينة حلب، شمالي البلاد.





دوليًا، أفادت "الوطن" بأن زلزال قوي ضرب شرق تركيا مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وانهيار مبان في بلدات قرب مركز الزلزال الذي شعر به الناس أيضا في عدة دول مجاورة، مشيرةً إلى أن الزلزال، الذي بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر، وقع في إقليم ألازيغ على بعد قرابة 550 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة أنقرة، فيما وقعت عشرات الهزات الارتدادية بعد الزلزال.





وقال وزير الصحة، فخر الدين قوجه، بعد توجهه إلى المنطقة مع وزراء آخرين للإشراف على عملية الإنقاذ إن 13 شخصا لقوا حتفهم في ألازيغ و5 آخرين في إقليم ملطية المجاور.





وأوضح وزير الداخلية، سليمان صويلو، أن أفراد الطوارئ يبحثون عن 30 شخصا تحت الأنقاض وأن أكثر من 500 شخص أصيبوا.





وقالت "الأنباء" إن ستة أشخاص قتلوا، وأصيب اثنان بجروح خطيرة، في إطلاق نار في بلدة روت إم سي بجنوب ألمانيا، الجمعة.





وأشارت "الراي" إلى أن الصين أعلنت أن 41 شخصا توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا الجديد، الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي.







