AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب ليبيا.. أردوغان يزور الجزائر في هذا التوقيت

السبت 25/يناير/2020 - 09:26 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
ذكرت تقارير إعلامية تركية، أن الرئيس رجب أردوغان، سيزور الجزائر ودولة أفريقية أخرى الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن أردوغان سيزور الجزائر يوم 26 ينايرالجاري، لمدة يومين، ستتضمن بحث الملف الليبي، وبعدها يتوجه أردوغان سيتوجه بعد الجزائر إلى غامبيا.

وتأجلت زيارة أردوغان إلى الجزائر التي كان مقررًا لها 26 ديسمب الماضي، عقب زيارته إلى تونس.

ووجه الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، في 7 يناير الجاري، دعوة إلى نظيره التركي أردوغان لزيارة بلاده خلال استقباله وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو، والذي أكد حينها قبول الدعوة.

وتبحث تركيا حاليا عن حليف مساند لها في ملف ليبيا.

يشار إلى أن الرئيس التركي أردوغان زار تونس في الربع الأخير من الشهر الماضي، بحثا عن دعم لتدخله في ليبيا، إلا أنه قوبل برفض واضح من الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضاحي خلفان: تونس رفضت طلب أردوغان بالتدخل في ليبيا

أحزاب وحركات ومؤسسات تونسية تستنكر زيارة أردوغان لبلدهم.. وصفوه بــ مجرم الحرب ولص حلب وسبب الخراب في سوريا وليبيا.. ويؤكدون: أرضنا لن تكون منصة لأي عمل استخباراتي أو عسكري لصالح تركيا

أردوغان رجل الفوضى في المنطقة.. يسعى لتوريط دول عربية في ليبيا.. وهدفه الأول الاستيلاء على ثروات طرابلس

«شو إعلامي».. طارق رضوان: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها إلى ليبيا لهذه الأسباب

تزامنا مع زيارة السراج وأوغلو لـ الجزائر.. تبون وميركل يتفقان على صفع أردوغان

العثمانيون لم يضعوا الأسلحة بعد.. أردوغان يستحضر غزوات الماضي في ليبيا وشرق المتوسط

ترشيحاتنا

اضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء هذه الموجة .. فيديو

حالة واحدة تقصي الزمالك .. سيناريوهات تأهل الأبيض لدور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل أمام مازيمبي

سر ارتداء شيكابالا قميص باسم آدم في مباراة مازيمبي..فيديو

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

الصين تسجل 41 وفاة و1297 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

هل ستفرض عقوبات؟.. أمريكا تفتح النار على تركيا بسبب ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية