كـ أمواج البحر.. سلمى أبو ضيف تتألق بفستان مبهر على الشاطئ





وظهرت سلمى أبو ضيف، بفستان قصير باللون الفضى والأزرق الذى يشبه أمواج البحر، ويتميز بالأكمام الطويلة، كما انتعلت هاف بوت بكعب عالى باللون الأبيض الذى يتناسب مع إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى المكياج على اللون الأسود لتحديد العيون ويبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.





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كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز جمال ملامحها البسيطة.





واختارت وضع أكسسوارات بسيطة لأكمال إطلالتها عبارة عن قرط باللون الفضى.





نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة على شاطئ البحر.