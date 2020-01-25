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محافظات

محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

السبت 25/يناير/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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أيمن رياض
وضع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة ، بمقر فرق الأمن بمدينة المنيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والستين للشرطة المصرية.

رافق المحافظ الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، اللواء خالد شلبي مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة ، محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ، والعميد محمود صبري مفتش الأمن الوطني بالمنيا، العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

شهد الاحتفال عزف الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد" وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة .

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا ، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية ، لدفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030، لكي ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار"، وأشار إلى أن هذه المناسبة العظيمة والوطنية، نستلهم منها روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان، ونبراساَ للأجيال القادمة، لاستكمال المسيرة خلف قيادتنا السياسية .

وقدم خالص التحية لأبطالنا البواسل وشهدائنا الأبرار من رجال الشرطة المصرية ، الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل وطنهم فنالوا شرف الشهادة وكانوا أحياءا عند ربهم يرزقون.


كما أشاد بدور كل من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة الأبطال ، الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر في سبيل الحرية والاستقلال ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في وطننا الحبيب، مؤكدًا أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وسطروا أعظم البطولات ، فداءً لهذا الوطن في مواجهة الإرهاب الأسود الغاشم وتحقيق مستقبل أفضل لأبناء مصر والأجيال القادمة.
محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
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