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أخبار البلد

المجلس الثقافي البريطاني يكرم السير مجدي يعقوب خلال حفل جوائز خريجي التعليم البريطاني

السبت 25/يناير/2020 - 06:01 م
مجدى يعقوب
مجدى يعقوب
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محمد نبيل
احتفل المجلس الثقافي البريطاني ، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، بالحاصلين على جائزة خريجي التعليم البريطاني 2019/ 2020 في السفارة البريطانية بالقاهرة. وحضر الحفل الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء ، وإليزابيث وايت ، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر؛ والسير جيفري آدمز ، السفير البريطاني في مصر ؛ وعدد من المهنيين البارزين منهم.
 
وتم تكريم السير مجدي يعقوب أثناء الحفل، من خلال جائزة الإنجاز مدى الحياة ، المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني ، فقد استمرت رحلة تعليمية بالمملكة أكثر من أربعين عام ، استطاع من خلالها إنجاز العديد من الأبحاث نتج عنها اكتشافات هامة في مجال زراعة القلب و تطوير صمامات القلب من خلال الخلايا الجذعية.
 
جائزة خريجي التعليم البريطاني، وهي جائزة دولية مرموقة في عامها السادس ، تحتفي بالتعليم العالي في المملكة المتحدة وإنجازات خريجي المملكة المتحدة في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم. بعد إجراء مقابلات متعمقة مع لجنة تحكيم ، تم اختيار المستلمين لفئات الجوائز الثلاث: الإنجاز المهني ، وريادة الأعمال ، والتأثير الاجتماعي.
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