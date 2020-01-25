المجلس الثقافي البريطاني يكرم السير مجدي يعقوب خلال حفل جوائز خريجي التعليم البريطاني

احتفل المجلس الثقافي البريطاني ، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، بالحاصلين على جائزة خريجي التعليم البريطاني 2019/ 2020 في السفارة البريطانية بالقاهرة. وحضر الحفل الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء ، وإليزابيث وايت ، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر؛ والسير جيفري آدمز ، السفير البريطاني في مصر ؛ وعدد من المهنيين البارزين منهم.
وتم تكريم السير مجدي يعقوب أثناء الحفل، من خلال جائزة الإنجاز مدى الحياة ، المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني ، فقد استمرت رحلة تعليمية بالمملكة أكثر من أربعين عام ، استطاع من خلالها إنجاز العديد من الأبحاث نتج عنها اكتشافات هامة في مجال زراعة القلب و تطوير صمامات القلب من خلال الخلايا الجذعية.
جائزة خريجي التعليم البريطاني، وهي جائزة دولية مرموقة في عامها السادس ، تحتفي بالتعليم العالي في المملكة المتحدة وإنجازات خريجي المملكة المتحدة في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم. بعد إجراء مقابلات متعمقة مع لجنة تحكيم ، تم اختيار المستلمين لفئات الجوائز الثلاث: الإنجاز المهني ، وريادة الأعمال ، والتأثير الاجتماعي.