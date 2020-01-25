المجلس الثقافي البريطاني يكرم السير مجدي يعقوب خلال حفل جوائز خريجي التعليم البريطاني

احتفل المجلس الثقافي البريطاني ، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، بالحاصلين على جائزة خريجي التعليم البريطاني 2019/ 2020 في السفارة البريطانية بالقاهرة. وحضر الحفل الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء ، وإليزابيث وايت ، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر؛ والسير جيفري آدمز ، السفير البريطاني في مصر ؛ وعدد من المهنيين البارزين منهم.

وتم تكريم السير مجدي يعقوب أثناء الحفل، من خلال جائزة الإنجاز مدى الحياة ، المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني ، فقد استمرت رحلة تعليمية بالمملكة أكثر من أربعين عام ، استطاع من خلالها إنجاز العديد من الأبحاث نتج عنها اكتشافات هامة في مجال زراعة القلب و تطوير صمامات القلب من خلال الخلايا الجذعية.