شاهد | صورة المقاول "محمد علي" على حمار في قنا

وضع أهالى مركز قوص بمحافظة قنا صورة المقاول الهارب محمد على، أعلى حمار، مرددين هتاف "الخاين اهوه، الحمار اهوه"، وافهم يا محمد على يا حمار .. يا عميل الإخوان"، خلال احتفالهم بالذكرى الـ 68 لـ عيد الشرطة بمزلقان المدينة.





قام المشاركون بتمزيق وحرق صور محمد على المقاول الهارب، ووضعها أعلى حمار يجوب ميدان النوبة بقوص، مشيرين إلى وقوفهم بجانب القيادة السياسية ورجال الشرطة والجيش.





وردد الأهالى شعارات " الشرطة والشعب إيد واحدة"، مشيرين إلى الدور الوطنى للشرطة المصرية عقب ثورة يناير 2011 والذى قدم خلالها رجال الشرطة العديد من الشهداء وآلاف المصابين فى مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.