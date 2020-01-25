AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد | صورة المقاول "محمد علي" على حمار في قنا

السبت 25/يناير/2020 - 05:50 م
أهالى قوص بقنا يضعون
أهالى قوص بقنا يضعون صورة المقاول الهارب على حمار
Advertisements

وضع أهالى مركز قوص بمحافظة قنا صورة المقاول الهارب محمد على، أعلى حمار، مرددين هتاف "الخاين اهوه، الحمار اهوه"، وافهم يا محمد على يا حمار .. يا عميل الإخوان"، خلال احتفالهم بالذكرى الـ 68 لـ عيد الشرطة بمزلقان المدينة.


قام المشاركون بتمزيق وحرق صور محمد على المقاول الهارب، ووضعها أعلى حمار يجوب ميدان النوبة بقوص، مشيرين إلى وقوفهم بجانب القيادة السياسية ورجال الشرطة والجيش.


وردد الأهالى شعارات " الشرطة والشعب إيد واحدة"، مشيرين إلى الدور الوطنى للشرطة المصرية عقب ثورة يناير 2011 والذى قدم خلالها رجال الشرطة العديد من الشهداء وآلاف المصابين فى مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.

شاهد | صورة المقاول "محمد علي" على حمار في قنا
شاهد | صورة المقاول "محمد علي" على حمار في قنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كيف انتصر حمار وحشي على أنثى أسد حاولت افتراسه

أنصار حزب الله وحركة أمل يجوبون وسط بيروت على دراجات نارية

السجن المشدد 15 عاما لعامل بتهمة قتل شاب في قنا

صاروخ هز عرش الملالي.. إيران تنتفض ومطالب باستقالة خامنئي وروحاني

أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم

ترشيحاتنا

رفض تحرير محضر.. تفاصيل ضرب حكم فى دورى المظاليم.. صور

لاعب الأهلي السابق يجري عملية جراحية ويطلب الدعاء

بمناسبة عيد الشرطة.. استخراج المستندات الشرطية بالمجان للمواطنين

خدعوك فقالوا.. لا تتناول هذه الأطعمة أثناء البرد

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور

دولة جديدة تعلن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة