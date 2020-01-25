وزارة الموارد المائية والري تنظم ندوة حول دبلوماسية المياه

نظَّمت وزارة الموارد المائية والرى ندوة خاصة بدبلوماسية المياه ، حيث شملت العديد من الموضوعات الهامة مثل استعراض خبرات السادة المشاركات من سيدات الوزارة في ورش عمل ذات صله بالدبلوماسية المائية والتي عُقدت خلال الثلاثة اعوام الماضية بمشاركة خبراء الوزارة فى الدبلوماسية المائية من قطاع مياه النيل والمركز القومي لبحوث المياه وتتناول هذه الورش موضوعات اتفاقيات المياه العابرة للحدود والقانون الدولى للمياه وحل النزاعات واهداف التنمية المستدامة.





يذكر أن تلك الندوة تأتى في إطار ما توليه وزارة الموارد المائية والري وتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائيه والري من أهمية لرفع و بناء القدرات و الخبرات للعاملين بوزارة الموارد المائية والري بقطاعاتها المختلفة فى موضوعات المياه العابرة للحدود ودبلوماسية المياه لمواكبة التحديات المصرية بمجالات المياه بحوض نهر النيل ، وقد شمل المشاركين بالندوة ممثلين عن قطاعات وهيئات ومصالح وزارة الموارد المائية والري.





وتجدر الإشارة إلى أن تلك الندوة تأتى فى ضوء اهتمام الوزارة برفع قدرات أبنائها من المهندسين والعاملين تماشيًا مع تنفيذ الاستراتيجية القومية للمياه ٢٠٣٧ بالإضافة إلى الاهتمام بالتنسيق مع المنتفعين بمختلف الطبقات التعليمية والتخصصية بهدف زيادة الوعى بقيمة المياه والترشيد فى ظل محدودية الموارد المائية .





وكذلك تم استعراض مشاركات بعض المشاركين لورش عمل بذات الشأن في دولتي البحرين ولبنان.





وأفاد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب السيد الدكتور الوزير أنه تم عقد الندوة بناءً على توصيات السيد الدكتور الوزير للقيام بتأهيل كافة العاملين بالوزارة على موضوعات الدبلوماسية المائية من خلال دورات مكثفة وندوات سيتم تنظيمها لاحقا من خلال قطاع التدريب الاقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة والذى تتضمن "عقد دورات تدريبية للسادة المهندسين حول دبلوماسية المياه بكافة جهات الوزارة ومن ثم دورات مماثلة علي هامش منتدي شباب العالم القادم ديسمبر ٢٠٢٠".





ويأتي ذلك فى ضوء مخرجات منتدى شباب العالم ٢٠١٩ وأبدى شمل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارتي الري والخارجية لتنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهر واحد وكذلك تنفيذ ورش عمل عن الأمن المائي في ظل ندرة المياه.