AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزارة الموارد المائية والري تنظم ندوة حول دبلوماسية المياه

السبت 25/يناير/2020 - 08:22 م
ندوة وزارة الرى
ندوة وزارة الرى
Advertisements
صدى البلد
نظَّمت وزارة الموارد المائية والرى ندوة خاصة بدبلوماسية المياه ، حيث  شملت العديد من  الموضوعات الهامة مثل استعراض خبرات السادة المشاركات من سيدات الوزارة  في ورش عمل ذات صله بالدبلوماسية المائية والتي عُقدت خلال الثلاثة اعوام الماضية بمشاركة خبراء الوزارة فى الدبلوماسية المائية من قطاع مياه النيل والمركز القومي لبحوث المياه وتتناول هذه الورش موضوعات اتفاقيات المياه العابرة للحدود والقانون الدولى للمياه وحل النزاعات واهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن تلك الندوة تأتى في إطار ما توليه وزارة الموارد المائية والري وتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائيه والري من أهمية لرفع و بناء القدرات و الخبرات للعاملين بوزارة الموارد المائية والري بقطاعاتها المختلفة فى موضوعات المياه العابرة للحدود ودبلوماسية المياه لمواكبة التحديات المصرية بمجالات المياه بحوض نهر النيل ، وقد شمل المشاركين بالندوة ممثلين عن قطاعات وهيئات ومصالح وزارة الموارد المائية والري.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الندوة تأتى فى ضوء اهتمام الوزارة برفع قدرات أبنائها من المهندسين والعاملين تماشيًا مع تنفيذ الاستراتيجية القومية للمياه ٢٠٣٧ بالإضافة إلى الاهتمام بالتنسيق مع المنتفعين بمختلف الطبقات التعليمية والتخصصية بهدف زيادة الوعى بقيمة المياه والترشيد فى ظل محدودية الموارد المائية .

وكذلك تم استعراض مشاركات بعض المشاركين لورش عمل بذات الشأن في دولتي البحرين ولبنان.

وأفاد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب السيد الدكتور الوزير أنه تم عقد الندوة بناءً على توصيات السيد الدكتور الوزير للقيام بتأهيل كافة العاملين بالوزارة على موضوعات الدبلوماسية المائية من خلال دورات مكثفة وندوات سيتم تنظيمها لاحقا من خلال قطاع التدريب الاقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة والذى تتضمن "عقد دورات تدريبية للسادة المهندسين حول دبلوماسية المياه بكافة جهات الوزارة ومن ثم دورات مماثلة علي هامش منتدي شباب العالم القادم ديسمبر ٢٠٢٠".

ويأتي ذلك فى  ضوء  مخرجات منتدى شباب العالم ٢٠١٩ وأبدى شمل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارتي الري والخارجية لتنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهر واحد وكذلك تنفيذ ورش عمل عن الأمن المائي في ظل ندرة المياه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الري يبحث مع نائب وزير الري الصيني سبل التعاون بين البلدين

وزير الري: مصر تعيد استخدام المياه أربع مرات.. ونعتمد على المياه العابرة للحدود بنسبة تتجاوز 95% .. ومن المتوقع وصول عدد سكان مصر لـ 170 مليون عام 2050

ترشيحاتنا

مجموعة الزمالك.. التعادل السلبي ينهي الشوط الأول بين زيسكو وأول أغسطس

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

رضا عبدالعال: الأهلي يهين صالح جمعة وحسين السيد.. فيديو

خدعوك فقالوا.. لا تتناول هذه الأطعمة أثناء البرد

سرقة ساعات ملك المغرب.. خادمة في القصر استعانت بعشيقها للسطو على 36 ساعة باهظة الثمن.. تفاصيل

بعد أنباء ارتباطها بـ العوضي.. انتشار صورة قديمة لـ ياسمين عبد العزيز وطليقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة