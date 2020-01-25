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اقتصاد

جمارك نوبيع تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل بـ 107.35 ألف جنيه

السبت 25/يناير/2020 - 08:55 م
المضبوطات
المضبوطات
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محمد يحيى

أحبطت جمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي؛ محاولة تهريب كميات من مستحضرات تجميل بقيمة 107.35 ألف جنيه؛ كانت مخبأة داخل سيارة قادمة عبر ميناء العقبة الأردني.

قال مصدر جمركي في تصريحات له، إن المضبوطات كانت عبارة عن 61 طردا بها 2006 قطعة من مراهم وكريمات و زيوت شعر ومفروشات كانت مخبأة داخل السيارة.

شكلت لجنة جمركية من" شاهين كمال، مصطفى الجالى، محمد عبدالخالق، على عبدالسميع، أحمد حسن، حسن عمر" وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار طارق خلف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، لإتخاذ الإجراءات القانونية .

  يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

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