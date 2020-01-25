قصة شعر جديدة .. زوجة تامر حسنى تتألق وتستعرض جمالها

شاركت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني صورة جديدة لها من داخل صالون تجميل، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت بسمة بوسيل بإطلالة مفعمة بالأنوثة حيث ارتدت بلوفر انيق باللون الأخضر الفسفوري، كما تتميز تفصيلة البلوفر بالرقبة العاليه والاوف شولدر.





وتميزت بقصة شعرها البني القصير الذي تركته منسدلا على كتفيها.





كما انها وضعت بعض اللمسات الجمالية التي تتميز بها دائما فاختارت اللون البني الفاتح في الشفاه، واستخدمت اللون الاخضر الفاتح كـ ايشادو.





وارتدت بعض الاكسسوارات الأنيقة كخاتم في اليد، وحلق في الأذن.



