تحرك عاجل من البرلمان عن عدم بث مباريات منتخب كرة اليد فى طوكيو

أعلن النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان عن تقدمه بطلب إحاطة مقدم إلي الدكنور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لكي يتم توجيهه إلي وزارة الإعلام بخصوص عدم وجود قناة تيلفزيونية مصرية لبث مباريات مصر لمنتخب كرة اليد في أوليمبياد طوكيو 2020.





وقال " البطيخي " في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التلفزيون المصري يفتقد وجود قناة تبث مباريات مصر للمنتخب، مؤكدًا علي ضرورة وجود هذه القناة مما يعود بالنفع علي المواطن من جهة لمشاهدة جميع المباريات وتعود بالنفع من جهة اخري علي زيادة المشاهدات التي ترجع بالنفع علي خزينة الدولة في النهاية.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، الي أن منتخب كرة اليد لا يقل أهمية عن منتخب كرة القدم ، موضحا أن مصر من رواد هذه اللعبة وحققت العديد من الجوائز فلابد من الاهتمام بجمهورها وإطلاعه علي كافة مبارياتها.





واكد النائب انه قام بتوجيه هذا الطلب الي وزارة الإعلام للتحقيق فى هذا الامر، وإيجاد حلول سريعة لصالح المواطن والدولة.