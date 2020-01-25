AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

عطل جزئي لموقع التواصل في مصر.. فيسبوك تكشف لـ صدى البلد التفاصيل

السبت 25/يناير/2020 - 11:51 م
Facebook
Facebook
Advertisements
شيماء عبد المنعم
واجه العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، في عدد من دول العالم بينها مصر خلال الساعات الماضية، تعطل الخدمة كليًا لفترة من الوقت، والتي لا تزال مستمرة بل بشكل جزئي حتي الآن.

وصرح متحدث باسم شركة فيسبوك لـ صدى البلد قائلا: "نحن على علم بوجود مشكلة لدى بعض المستخدمين" ،وتابع قائلًا: "نحن نعمل على حل هذه المشكلة وعودة الأمور لطبيعتها في أقرب وقت ممكن".

ووفقا لما ذكره موقع "Down Detector"، المتخصص في رصد أعطال التطبيقات، فإن الآلاف من المستخدمين عانوا من عطل في تحديث الصفحة الرئيسية لتطبيق"فيسبوك"، بينما واجه آخرون مشكلة تعطل الموقع بشكل كلي، وقد عانى البعض من تسجيل الدخول إلى الموقع.

وأبلغ العديد من مستخدمي موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أن حساباتهم على موقع "فيسبوك" تظهر رسالة أن "هناك أمرا خطأ حدث، برجاء إعادة تحميل الصفحة".

ولا تزال مشكلة الإشعارات الخاصة بالتطبيق موجودة حتي بعد مرور ثلاث ساعات على الانقطاع الأول، ويعاني مستخدمو فيسبوك في مصر من مشكلة إنقطاع جزئي في الخدمة، حيث اشتكي بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عدم ظهور الإشعارات الخاصة بهم على التطبيق، حيث تظهر الصفحة الخاصة بتبويب الإشعارات بيضاء تماما.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اكسبريس" البريطانية، ارتفاع حدة الشكاوى في دول أوروبية بينها فرنسا وبولندا وبلجيكا وإنجلترا، وأجراء من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكما لم تتعرض التطبيقات المختلفة التابعة لفيسبوك مثل "إنستجرام" و"واتساب" و"ماسنجر" إلى عطل مشابه حتى الآن.

الجدير بالذكر أن الأحد الماضي، تعطل تطبيق "واتساب"، في عدد من الدول لبعض الوقت من بينها مصر، وتوقفت الخدمة بشكل كامل في أكثر من دولة، والعطل ليس الأول من نوعه حيث يعانى المستخدمون حول العالم بعض التوقفات المفاجئة للتطبيق، ويتراوح وقت التوقف من عدة دقائق وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى عدة ساعات.

أقرأ أيضاً
Advertisements

ترشيحاتنا

هانى حتحوت يحذر الزمالك بعد التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا .. فيديو

شطب دعوى محمد الشرنوبي لفسخ تعاقده مع سارة الطباخ ..مستند

طاقم تلفزيوني حاول التسلل لمنزل الأمير هاري وزوجته ميجان الجديد.. ماذا حدث؟

وزير التعليم: نواصل جهودنا لتحسين أوضاع المعلمين مهنيًا واجتماعيًا وماديًا

مجدى عبدالغنى: ميدو قلل من نفسه وأكرم له يبطل كورة.. فيديو

النجم الساحلي يستعيد حارسه علاء الدين أيوب قبل موقعة الاهلي فى دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكحل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد في ندوة صدى البلد.. صور

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور