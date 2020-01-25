أخبار البرلمان.. أهالي الجيزة يدعمون أبو العينين على طريقتهم الخاصة.. وصحة النواب تكشف حقيقة وصول فيروس كورونا الى مصر

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 25 يناير:

العيد النهارده عيدين.. أهالي الجيزة يدعمون أبو العينين على طريقتهم الخاصة

أعلن المئات من أهالي الجيزة، دعمهم لرجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، مؤكدين أن اليوم 25 يناير عيدان الأول عيد الشرطة والثاني عيد حضور أبو العينين.

تحرك عاجل من البرلمان عن عدم بث مباريات منتخب كرة اليد فى طوكيو

أعلن النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان عن تقدمه بطلب إحاطة مقدم إلي الدكنور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لكي يتم توجيهه إلي وزارة الإعلام بخصوص عدم وجود قناة تيلفزيونية مصرية لبث مباريات مصر لمنتخب كرة اليد في أوليمبياد طوكيو 2020.

البرلمان يكشف حقيقة وصول فيروس كورونا إلى مصر

طالب النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان وزارة الصحة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال فيروس كورونا إلى مصر، من خلال اتخاذ إجراءاتها الاحترازية وأن يكون الحجر الصحى على أكمل وجه، وأن يكون هناك كشف سريع على القادمين لمصر من الدول المتواجد فيها فيروس كورونا نظرا لخطورته.

تحرك عاجل من البرلمان بشأن إهانة بنات كوم أمبو في مسلسل «بنت القبائل»

قدم النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن كوم أمبو طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام ووزيرة الثقافة عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الإهانة والإساءة للمرأة وبنات كوم أمبو الشريفات العفيفات ، وذلك من خلال ما تم عرضه في مسلسل " بنت القبائل " والذى يذاع على قناة الحياة الفضائية.

نموذج مصري ناجح.. إفريقية البرلمان تستضيف جراح عمود فقري عالمي

كشف النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة الإفريقية بالبرلمان، عن خطة اللجنة خلال الأسبوع المقبل، موضحا أنها ستعقد عددا من الاجتماعات مع نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فضلا عن مسئولين أفارقة لبحث تعزيز الهوية الإفريقية.

اقتصادية البرلمان تبحث قانون لتنظيم وضع الدولار بالبنوك

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الإقتصادية من المقرر أن تستكمل خلال اجتماعاتها المقبلة أيام الأحد والأثنين والثلاثاء مناقشة قانون البنك المركزى المصرى ، والذى يحتوى على أكثر من 200 مادة.

برلماني: وزارة الصحة استعدت بشكل جيد لمواجهة فيروس كورونا

قال النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن الإجراءات الإحترازية التى أعلنت عنها وزارة الصحة لمواجهة أى احتمالات لظهور فيروس كورونا تعتبر جيدة جدا، خاصة وأن مدير الطب الوقائى بوزارة الصحة أكد أن كل أجهزة الصحة فى المطارات أعلنت استعدادها بعمل كارت متابعة لأى مسافر من أى دولة ينتقل إليها فيروس كورونا .