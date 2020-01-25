البرلمان يكشف حقيقة وصول فيروس كورونا إلى مصر

طالب النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان وزارة الصحة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال فيروس كورونا إلى مصر، من خلال اتخاذ إجراءاتها الاحترازية وأن يكون الحجر الصحى على أكمل وجه، وأن يكون هناك كشف سريع على القادمين لمصر من الدول المتواجد فيها فيروس كورونا نظرا لخطورته.
وشدد حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة قيام وزارة الصحة بعلاج أى شخص تظهر عليه أعراض المرض، ولو كان سائحا لا يدخل إلى البلاد ويتم ترحيله إلى بلاده على الفور.
كما أكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان على ضرورة توفير أمصال لفيروس كورونا فى الحجر الصحى بالمنافذ حتى يكون هناك استعداد كامل للتصدى له فى حالة وصوله إلى مصر.
وطمأن عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصريين بعدم وصول فيروس كورونا إلى مصر، خاصة وأنه كان يتم الترويج منذ سنوات بأن فيروس كورونا سيصل إلى مصر ، إلا أنه كان يتم حصاره سريعا ، وبالتالى فلا يجب أن يكون هناك أى مبرر للتخوف من وصول فيروس كورونا إلى مصر.
واختتم: بحكم عملى كصحفى كنت اكتب عن فيروس كورونا منذ 10 سنوات، وكان هناك حديث عن وصول فيروس كورونا إلى مصر ، إلا أنه لم يحدث هذا الأمر وكان يتم محاصرته بشكل مباشر.
وبعد ظهوره في الصين، أعلنت عدة دول وجود إصابات بفيروس كورونا القاتل الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي.
وارتفع عدد حالات الوفاة في الصين من 26 حالة، أمس الجمعة، وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في ووهان مركز تفشي الفيروس والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.
والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين، ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.
ولأول مرة ظهر الفيروس في أوروبا، حيث أعلنت السلطات الفرنسية إصابة أول حالة بكورونا ، فيما أكد وزير الصحة الماليزي، دزلكفلي أحمد، اليوم السبت، اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا، وهي الأولى في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.
ويمكن أن يسبب فيروس كورونا الجديد الالتهاب الرئوي، الذي قد يكون قاتلا في بعض الحالات
وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن معظم الحالات المرضية المصابة بفيروس الكورونا يكونوا كبار السن والمرضى الذين يعانون فى نقص فى المناعة.
أضاف الدكتور علاء عيد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن مصر تكثف إجراءاتها الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا الجديد.
وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن تم تجهيز أقسام للعدوى مع أي حالات ظهور فيروس كورونا .
وأوضح الدكتور علاء عيد، أن بعد الإعلان عن فيروس الكورونا أصدرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تعليماتها برفع حالات الاستعداد والجاهزية لمواجهة تلك الفيروس.
وأشار إلى أن، تم وضع خطة كاملة من قبل وزارة الصحة والسكان لمنع دخول هذا الفيروس إلى مصر والخطة تشمل الاكتشاف المبكر والتعامل معه.