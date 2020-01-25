البرلمان يكشف حقيقة وصول فيروس كورونا إلى مصر

وأن يكون الحجر الصحى على أكمل وجه، وأن يكون هناك كشف سريع على القادمين لمصر من الدول المتواجد فيها فيروس

إلى مصر، من خلال

وشدد حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة قيام وزارة الصحة بعلاج أى شخص تظهر عليه أعراض المرض، ولو كان سائحا لا يدخل إلى البلاد ويتم ترحيله إلى بلاده على الفور.

وبعد ظهوره في الصين، أعلنت عدة دول وجود إصابات بفيروس كورونا القاتل الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي.





وارتفع عدد حالات الوفاة في الصين من 26 حالة، أمس الجمعة، وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في ووهان مركز تفشي الفيروس والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.





والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين، ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.





ولأول مرة ظهر الفيروس في أوروبا، حيث أعلنت السلطات الفرنسية إصابة أول حالة ب كورونا ، فيما أكد وزير الصحة الماليزي، دزلكفلي أحمد، اليوم السبت، اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا، وهي الأولى في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.



