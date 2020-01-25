تحرك عاجل من البرلمان بشأن إهانة بنات كوم أمبو في مسلسل «بنت القبائل»

قدم النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن

طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة

ووزيرة الثقافة عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الإهانة والإساءة للمرأة وبنات

الشريفات العفيفات ، وذلك من خلال ما تم عرضه في مسلسل "

" والذى يذاع على قناة الحياة الفضائية.

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