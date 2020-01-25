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برلمان

تحرك عاجل من البرلمان بشأن إهانة بنات كوم أمبو في مسلسل «بنت القبائل»

السبت 25/يناير/2020 - 10:56 ص
بنت القبائل
بنت القبائل
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معتز الخصوصى
قدم النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن كوم أمبو طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام ووزيرة الثقافة عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس  بشأن الإهانة والإساءة للمرأة وبنات كوم أمبو الشريفات العفيفات ، وذلك من خلال ما تم عرضه في مسلسل " بنت القبائل " والذى يذاع على قناة الحياة الفضائية.

وقال النائب أحمد سعد درويش إن ما ورد على لسان أحد الممثلين من كلمات تهين بنات كوم امبو يعد إساءة وإهانة لا يقبلها أحد، الأمر الذى يستوجب محاسبة كل من تسبب في هذه الإهانة وسرعة إيقاف إذاعة هذا المسلسل.

وطالب برد الاعتبار لبنات كوم أمبو الشريفات العفيفات وحفظ حقهم في ظل هذه التصرفات المرفوضة.
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