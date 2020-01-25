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رياضة

هانى حتحوت يحذر الزمالك بعد التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا .. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 11:57 م
حتحوت
حتحوت
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عمرو أبوبكر
قال الإعلامي، هاني حتحوت، إن جماهير الكرة المصرية انقسمت اليوم إلى قسمين، أحدهما زيمبابوي والآخر زامبي،  فى رحلة الأهلي والزمالك نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال.

وأضاف هاني حتحوت، من خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن الزمالك فشل فى الفوز على مازيمبي وتصدر مجموعته، ولكنه حصل اليوم على بطاقة التأهل ، دون عناء، على الجانب الآخر، تعقدت حسابات المجموعة الثانية، بعد فوز الهلال خارج ملعبه على بلاتينيوم.

وأوضح هانى حتحوت، إن تأهل الزمالك كان مستحقا ولكن عليه أن يعي أن الفرق التى سيواجهها فى المرحلة المقبلة، لن تكون بنفس مستوي، زيسكو أو أول أغسطس.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد أول أغسطس السبت القادم في ختام منافسات دور المجموعات في البطولة القارية، على أرض المنافس في انجولا.

ويعتبر الزمالك في المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بعد المتصدر مازيمبي الكونغولي صاحب الـ 11 نقطة، وزيسكو الزامبي في المركز الثالث  برصيد نقطتين وفي المركز الأخير من المجموعة جاء  أول أغسطس الأنجولي برصيد 3 نقاط .

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