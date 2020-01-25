استدعاء وزير الطيران.. فرج عامر يعلن عن جلسة لبحث أزمة فيروس كورونا

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجموعة الصداقة المصرية الصينية، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعا لها لبحث أزمة فيروس كورونا، بحضور المعنيين بالأمر.





واشار في بيان له، إلى ان ظهر نوع جديد من الأوبئة لا يزال غامضا، فخرج من الصين، حيث أصابت العدوى 50 شخصا في ووهان الصينية، موقعة حالتي وفاة خلال الأسبوعين الماضيين.





وأكد: سوف نستدعي وزيري الطيران والصحة لمتابعة إجراءات التفتيش والفحص في المطارات المصرية للرحلات القادمة من الصين، خاصة مع صعوبة اكتشاف الفيروس.

ولفت: سوف نرفع تقريرا لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، يتضمن توصياتنا في هذه الأزمة، وسوف يكون هناك متابعة لتحركات الجهات المعنية في هذا الملف.









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