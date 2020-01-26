ترامب ردا على عرض إيران للتفاوض بعد مقتل سليماني: لا شكرا

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن إعادة التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.





وقال ترامب على تويتر:"وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها تريد رفع العقوبات..لا شكرا".





وكان ظريف قد صرح لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، بأن بلاده تستبعد التفاوض مع الولايات المتحدة، حتى بعد مقتل قاسم سليماني، بشكل عام، ومع إدارة ترامب بشكل خاص، بشرط رفع العقوبات أولا.





ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، تشترط إيران رفع العقوبات قبل عودة المفاوضات مع واشنطن، وهو ما رفضته الإدارة الأمريكية مرارا وتكرارا، حيث تعرض واشنطن الدخول في مفاوضات من دون شروط مسبقة.



