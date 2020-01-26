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منوعات

زلزال تركيا المدمر .. شاهد لحظة خروج طفلة 3 سنوات من تحت الأنقاض

الأحد 26/يناير/2020 - 06:59 ص
زلزال تركيا
زلزال تركيا
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عزة عاطف

يجوب عمال الإنقاذ اليوم تحت الأنقاض لإنقاذ المدنيين المحاصرين بعد أن ضرب زلزال قوي شرق تركيا الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 1200 آخرين.

 

تكشف مشاهد من الخراب الذي وقع تلك الليلة أن فريق البحث والإنقاذ كان في صدمة أثناء إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات من تحت الأنقاض، حيث نجت بأعجوبة من ألواح سقطت فوقها أثناء هزة الزلزال الذي ضرب مقاطعة إلزيج الشرقية،

 

أصيب 1.243 شخصًا آخرًا، 34 منهم داخل العناية المركزة ولكن ليسوا في حالة حرجة، وتظهر الطفلة في المشاهد وكأنها لا تصدق كيف نجت! وفقًا للدايلي ميل.

 

فتحت المساجد المحلية والمدارس والقاعات الرياضية ومساكن الطلاب أبوابها الليلة للمئات الذين أصبحوا بلا مأوى بعد أن ضربت هزات بلغت قوتها 6.8 درجة في الساعة 1755 بتوقيت جرينتش الليلة الماضية. 

 

كان مركز الزلزال على بعد حوالى 340 ميلًا شرق العاصمة أنقرة، وأعطت مختلف مراكز رصد الزلازل قياسات تتراوح من 6.5 إلى 6.8 ريختر.

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