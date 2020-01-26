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اقتصاد

الإسكان: بدء صب الخرسانة لأسقف الدور الأرضى بمشروع JANNA بملوي الجديدة

الأحد 26/يناير/2020 - 09:50 ص
الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
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آمنة عبد العظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضي بعددٍ من العمارات بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة، وجارٍ استكمال باقي الأعمال بالعمارات بالمشروع، تمهيدًا للانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.

وقال المهندس محمد أحمد الدكرورى، رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، إن ذلك يأتى فى إطار الالتزام بتنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة، حيث يجرى استكمال تنفيذ الأعمال بعمارات نموذج "JANNA" بـ ٣٤ عمارة بالمدينة (أرضى + ٧ أدوار متكررة).

وأضاف أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية لـ ٣٢ عمارة والخرسانة المسلحة للقواعد لـ ٢٠ عمارة، وكذا الانتهاء من أعمدة الدور الأرضي  لـ١٦ عمارة، بإجمالي كمية خرسانة ١٤ ألف م٣ تم صبها، كما تم الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بالمرحلة العاجلة.
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