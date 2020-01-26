45 دقيقة.. الفراعنة يكتسحون تونس 23-17 ويقتربون من أولمبياد طوكيو

مرت ربع ساعة من أحداث الشوط الثاني، من مباراة منتخبي مصر وتونس ، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد ، وتشير النتيجة لتقدم المنتخب المصري بنتيجة 23-17





شهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني ، تعنت هجومي من قبل المنتخبين ، وسط تألق كبير من حارس مرمى منتخب تونس ، وتراجع من المنتخب المصري ، ليستغل نسور قرطاج هذا التراجع ، ويقلص الفارق لهدفين فقط بعد مرور 6 دقائق.





تألق كريم هنداوي في إبعاد كرة خطيرة من المنتخب التونسي ، ليستغل عمر بكار الفرصة ، ويعيد الفارق لـ 4 أهداف مرة أخرى بعد مرور 9 دقائق.





استمر تألق كريم هنداوي في إبعاد الهجمات التونسية عنه ، ليوسع محمد ممدوح هاشم الفارق لـ 5 أهداف ، ويجعل النتيجة 21-16 للمنتخب المصري.





استمر مسلسل إهدار الفرص للتوانسة ، وتألق عمر بكار ويحيي خالد ، لتصبح النتيجة تقدم المنتخب المصري بنتيجة 23-16 ، ليطلب بعدها المدير الفني لمنتخب تونس وقت مستقطع، ليسجل بعدها تونس الهدف السابع عشر





تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في كل مبارياته بالدور الأول، حيث تغلب على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الجزائر، ليواصل سلسلة الانتصارات بالفوز 30-27.





ويتأهل بطل أمم إفريقيا إلى أولمبياد طوكيو، فيما يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث تصفيات، بينما يتأهل أصحاب الـ6 مراكز الأولى إلى بطولة كأس العالم بمصر 2021.





وتضم قائمة اللاعبين كلًا من: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على، ومحمد سند، وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن، وأحمد الأحمر، ويحيى خالد، ومحسن رمضان، وأحمد خيري، وسيف الدرع، وأحمد هشام السيد، ويحيى الدرع، وعلى زين، وحسن قداح، وعمر بكار، وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر، وإبراهيم المصري، وممدوح هاشم، ووسام نوار، وأحمد عادل، وخالد وليد.